L' escriptor Xavier Moret parla de Pearson a la Bdt3

04.02.2020 | 04:00

Xavier Moret ha publicat fa poc "Dr. Pearson, l'home que va portar la llum a Catalunya", en què novel·la la vida de l'enginyer elèctric i emprenedor nord-americà Frederick Stark Pearson (1861 – 1915), que a Catalunya va crear les empreses Barcelona Traction Light and Power Co. i Ferrocarrils de Catalunya. Avui a les sis de la tarda, Xavier Moret serà a la biblioteca del districte 3 (c/Germà Joaquim, 66) per parlar del seu llibre i de Pearson. L' act forma part del cicle "Terrassa llegeix" i del programa "Lletres en viu" de la Institució de les Lletres Catalanes.

D'altra banda, a la biblioteca del districte 2 (c/Sant Cosme, 157) s'hi pot veure des d'aquesta setmana i fins al dia 21 l'exposició "Éssers diminuts fabulosos".