Catherine Russell presentarà "Alone Together" al festival

Pamela Navarrete

04.02.2020 | 04:00

El llistat de dones que presentaran els seus projectes com a líders dins la programació del 39è Festival de Jazz de Terrassa no fa més que augmentar. Al darrer comunicat del festival, abans de la presentació oficial d'aquí a tres setmanes, es ressalta un altre dels noms propis del planter femení: el de l'artista nord-americana Catherine Russell. El disc que ve a presentar, "Alone Together", li va valdre la nominació al millor ...