Una obra d'Edward Albee al Ciutat de Terrassa de teatre

01.02.2020 | 04:00

La programación del premi Ciutat de Terrassa de teatre segueix demà amb la companyia CorEnllà, de Cornellà de Llobregat. Venen amb un muntatge de "La cabra o qui és Sylvia", d'Edward Albee. La funció tindrà lloc a la sala Crespi, a les sis de la tarda. Edward Albee (1918-2016) fou un destacat dramaturg nord-americà, i "The Goat or Who is Sylvia?" (2000) és la seva obra més rellevant després de "Qui té por Virginia Woolf?", una reflexió sobre la nostra incapacitat a posar-nos al lloc dels altres.