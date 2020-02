El grup terrassencLa Mamba presenta el seu segon EP a La Rasa 64

P.N.

01.02.2020 | 04:00

La Mamba presentarà avui el seu darrer Ep, titulat "Salvaje y distante", a La Rasa 64 (antic Faktoria). Maria La Blanco i la seva banda obriran la vetllada, com a teloners.El nou EP ha estat coproduït per Pakito Castro i a la seva gravació hi ha col·laborat Javi Cantero, fill de "El Fary" i Raule (artista de Jerez) i altres artistes d'anomenada com Aitor Gómez, Rafa Palomares, Víctor Sanchez y Pau Roman.La Mamba, segons la seva biografia, "arriba amb matisos de serp tal com ens ho recorda la ...