La revista Vallesos li dedica un monogràfic al teatre amateur

31.01.2020 | 12:10

El pròxim 6 de febrer, a les set de la tarda, a la Biblioteca Central es farà la presentació de la revista Vallesos, que dedica aquest número al teatre amateur al Vallès. L'alcalde, Jordi Ballart, ha confirmat la seva presència a l'acte. D'altra banda, l'historiador terrassenc Josep Puy també intervindrà a l'acte, ja que ha fet un article sobre una refugiada basca que va viure a la nostra ciutat durant la Guerra Civil.

El director i autor teatral terrassenc Eloi Falguera ha estat el coordinador i redactor d'alguns dels articles d'aquest monogràfic. El resultat són més de vuitanta planes dedicades al teatre amateur al Vallès. Mai s'havia fet abans un estudi similar, per la qual cosa és un treball pioner en aquest àmbit. A Terrassa hi ha més de trenta grups en actiu, i per tant té un pes molt important en aquest monogràfic. Eloi Falguera ha redactat uns quants articles parlant de la importància de la nostra ciutat, en aquests moments, dins del panorama teatral amateur.