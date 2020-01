31.01.2020 | 04:00

El director barceloní i graduat de l'ESCAC Kike Maíllo roda aquests dies a Barcelona el seu tercer film, "Cosmética del enemigo." La pel·lícula és una adaptació de la novel·la de títol homònim escrita per Amélie Nothomb. Dirigida per Kike Maíllo i protagonitzada per Tomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto i Dominique Pinon, el film compta amb guió de Cristina Clemente, Fernando Navarro i del ...