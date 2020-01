"Singled Out" inaugurarà el Cinefòrum per la Igualtat

30.01.2020 | 12:10

"Singled Out" inaugurarà el pròxim dilluns 10 de febrer, a les 18.30 hores, el Cinefòrum per la Igualtat al Cinema Catalunya. Juntament amb la projecció hi haurà un col·loqui amb les directores, Mariona Guiu i Ariadna Relea. El preu d'entrada per aquestes sessions és de 2 €. Aquesta proposta es perllongarà fins al mes de novembre, incloent sis dates més. Enguany el Cinefòrum per la Igualtat, ja en la 16a edició, vol retre homenatge, a través de la imatge del programa, a la cineasta Mary Pickford, més coneguda per la seva feina com actriu, que per la de productora i empresària, camp en el qual va dur a terme treballs destacables però poc coneguts degut, probablement, a la seva condició de dona. També fou la primera actriu a guanyar un Òscar al cinema sonor l'any 1929. En el cicle de 2020 hi col·laboren els serveis de Ciutadania, Capacitats Diverses, Universitats i LGTBI+.