I també "En Vermell i la Valentina"

30.01.2020 | 04:00

Josep Gòrriz té una altra novetat a les llibreries, tot i que més petita. És "En Vermell i la Valentina", un conte per a nens i nens des de 4 anys, també amb un tema de fons de màxima actualitat: el canvi climàtic. En Vermell és un esquirol que ha decidit fer-se bomber. En la seva primera feina coneix la Valentina, i li crida l'atenció que estigui molt prima. "Pensa que la causa és la por que li produeix una serp que viu a prop i se la vol menjar. De manera que munta una estratègia per enganyar-la. Vermell convenç la serp perquè se'l mengi a ell, que està més gras. La Valentina, que és un personatge actiu del conte, li ha de posar la salsa al Vermell. Però el pot de la salsa és realment un extintor, amb el que fa fugir la serp cames ajudeu-me." Quan Valentina s'emporta a Vermell a casa seva, el bomber s'adona que tota la família de l'esquirola està molt prima. I aquí la història porta el lector al tema. "Abans, els boscos donaven menjar pels animals, i no havien d'anar als forns a robar-lo. La irresponsable actuació humana sobre el medi ambient ha fet que cada vegada n'hi hagi menys."