EL Maleducats tanca el seu cartell incorporant quatre nous noms

Pamela Navarrete

29.01.2020 | 04:00

Manquen 101 dies per la celebració del festival Maleducats a Terrassa, el 9 de maig, i ahir es van donar a conèixer els quatre darrers noms incorporats a la programació, tres argentins i un espanyol: Ecko, Emanero, Rizha i Juicy Bae.Lildami, com a impulsor i organitzador d'aquest esdeveniment, vol omplir el buit existent a tot el panorama català i espanyol d'una oferta d'aquestes característiques. La idea no només té aquest punt de partida, ...