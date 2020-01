Elisabeth Arpal i Josep Cortès renoven al davant de Castellers

S. P.

29.01.2020 | 04:00

Elisabeth Arpal i Josep Francesc Cortès seguiran sent, aquest any, la presidenta i el cap de colla de Castellers de Terrassa. A la seva assemblea general ordinària, dissabte a la tarda, al seu local del carrer de Pasteur, els membres de la colla blau turquesa van aprovar la continuïtat de les juntes directiva i tècnica (51 vots a favor, 26 vots en contra, 3 en blanc i 1 de nul).Castellers van fer un balanç força positiu de la temporada 2019, un any ...