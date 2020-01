Amics de les Arts va organitzar més de 300 activitats l'any 2019

S. P.

29.01.2020 | 04:00

Molts actes i iniciatives (d'altra banda, com sempre) hi va haver l'any passat a Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Dilluns a la nit, a l'assemblea general de l'entitat, amb assistència d'uns 75 socis, i presidida pels membres de la junta directiva, els representants de les diferents seccions van exposar un resum de tot allò que havien fet i organitzat al llarg del 2019, i sumades, sortien més de tres-centes activitats. Per la seva banda, la presidenta de l'entitat, ...