El Maleducats incorpora quatre nous noms al cartell

28.01.2020 | 14:12

Manquen 101 dies per la celebració del festival Maleducats a Terrassa, el 9 de maig, i avui s'han donat a conéixer els quatre darrers noms incorporats a la programació, tres argentins i un espanyol: Ecko, Emanero, Rizha i Juicy Bae. Maleducats arribarà per primer cop a la ciutat el 9 de maig disposat a transformar Terrassa en la capital mundial de la cultura urbana, gràcies a la presència d'alguns dels millors freestylers i campions de batalles de galls internacionals. Cal destacar la presència dels argentins Wos, Trueno i Ecko, que sumen centenars de milions de reproduccions de les seves cançons a les plataformes digitals i que omplen els estadis més grans al continent americà. Als millors improvisadors de món llatí, s'hi sumarà la rapera canària Sara Socas i tota l'escena urbana catalana, liderada per l'amfitrió del Maleducats, Lildami, seguit de 31 Fam, Pawn Gang, Lauren Nine, Lil Russia, Esbabyface, Flashy Ice Cream, J. Ryco o Leby, entre d'altres.