Belén Funes s'emporta el Goya a la millor direcció novell

Pamela Navarrete

28.01.2020 | 04:00

La ripolletenca Belén Funes va aconseguir la nit de dissabte passat el quart Goya a Millor Direcció Novell per a un graduat de l'ESCAC després de J.A Bayona el 2008 per "El Orfanato", Mar Coll el 2010 por "Tres dies amb la família" i Kike Maíllo el 2012 per "Eva". Belén Funes l'ha guanyat per la seva òpera prima, "La hija de un ladrón", sent l'única directora dona entre els nominats al Goya ...