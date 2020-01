El "Mes de la Pau" torna a les Biblioteques

Redacció

25.01.2020 | 04:00

Terrassa commemorarà el Mes de la Pau el pròxim mes de febrer amb diverses activitats a les biblioteques municipals. El cicle commemora el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. Aquest programa arriba per setè any consecutiu.L'objectiu del cicle és difondre els valors de l'educació per la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans.El programa del Mes de la Pau d'enguany inclou diferents activitats destinades a tots els públics, ...