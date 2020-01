El Ballet de Barcelona s'obre camí amb èxit de públic i crítica

Mercè Boladeras

25.01.2020 | 04:00

Els espectacles de dansa funcionen -només cal veure la remuntada i l'èxit de la temporada del Centre Cultural Terrassa. i hi ha espectadors però en canvi no hi ha o hi ha poc suport quan es volen tirar endavant noves companyies artístiques o, fins i tot, que tinguin continuïtat en el temps.Els i les ballarines apassionades del seu art, de tota manera, són insistents i és reivindiquen. És per això que cal felicitar els reconeguts ...