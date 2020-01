Adéu a Delfí Busqueta i Ullés

25.01.2020 | 04:00

"El trobarem a faltar. Era meticulós; tothom recordava els rètols fets a mà dels llibres que exposava a la parada institucional de l'ACT per Sant Jordi a la plaça Vella, perfectament embossats en polietilè perquè no es malmetessin. Ens va acompanyar mentre va poder, i passava tot el dia a la parada. Gràcies, Delfí." Amb aquestes paraules, l'editorial del butlletí recorda al consoci Delfí Busqueta i Ullés, destacat col·leccionista terrassenc traspassat el 10 de juliol, a 71 anys (era nascut a la nostra ciutat el 1948). A les pàgines interiors s'hi pot llegir l'obituari d'aquest "creatiu, artista, col·leccionista, venedor de llibres per internet, tertulià habitual de les trobades de l'Associació mentre la salut li ho va permetre, la darrera, recuperant-se encara d'una delicada operació de cor". També es fa esment de la seva condició de "bon conversador, tot i no semblar-ho, ell era pausat, parlava quan calia, poc i bé, mesurava les seves paraules, a voltes contundents". L' article està il·lustrat amb un dibuix que Delfí Busqueta va fer amb motiu del canvi de president de l'entitat, l'any 2011, inspirant-se en els "Viatges de Gulliver" de Jonathan Swift.