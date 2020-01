Projecció a Nova York d'un film de Rrose Present

24.01.2020 | 04:00

En el marc de la setena edició del festival de cine experimental "New Year New Work 2020", aquest diumenge al vespre es projectarà a Nova York "Open eyes in shadow", un curtmetratge de cinc minuts de duració de la cineasta terrassenca Rrose Present (Roser Gerona). Forma part de la segona sessió del festival, i tindrà lloc a la seu de l'entitat organitzadora, The Film Makers Cooperative NY( a la sisena planta del 475 Park Avenue South). El film de Rrose Present obrirà una jornada que inclou nou curtmetratges, d'autors diferents, d'una duració total de vuitanta minuts, i compta amb l'al·licient de la música d'Oriol Perucho (1955-2016), figura llegendaria del free-jazz català per la seva tasca al grup Perucho's.