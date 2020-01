24.01.2020 | 04:00

Cada mes, l'entitat Àgora Cultural Terrassenca organitza un dinar-col·loqui amb un personatge convidat. El de gener es farà avui, com sempre a les dues de la tarda, al restaurant Viu by Tapiñas (Passeig Comte d'Ègara, 18), i el protagonista serà Don Edi. "Riure per no plorar" és el títol de la xerrada que desenvoluparà aquest humorista i dibuixant, que fa l'acudit de cada edició de Diari de Terrassa.