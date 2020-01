Concert de José de los Camarones a Flamencología

24.01.2020 | 04:00

L'entitat Flamencología (avinguda d'Àngel Sallent, 23) presenta aquest cap de setmana un intens programa d'activitats. Avui, a les nou de la nit, hi actua José de los Camarones, cantaor de Jerez de la Frontera de llarga trajectòria i prestigi reconegut. L' acompanyarà el guitarrista Sergio España. Demà a les deu del matí, hi haurà un "esmorzar flamenc", obert a tothom qui desitgi fer interpretacions de "cante". A les nou de la nit, començarà una altra "Noche de Ramoni", també amb els artistes Paco Jara i Loli Ferrera. I per diumenge, a partir de les 12.30 del migdia, està programada una jam session flamenca, amb micròfons oberts.