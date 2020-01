23.01.2020 | 04:00

La biblioteca del districte 4 (c/Infant Martí, 183) acull avui, a les 6.30 de la tarda, una nova sessió del cicle "SèrieAddictes". En aquesta convocatòria, el tema serà les "Criatures sobrenaturals" que són protagonistes de sèries de televisió, com ara "The walking dead", "American Horror Story" o "The Munsters". D'altra banda, demà a les 5.30 de la tarda, a la biblioteca del districte 5 (c/Jocs Olímpics, 7) s'hi farà un taller de programació per a nens de 6 a 10 anys.