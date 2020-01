Temps Record edita un debut de folk valencià

Redacció

23.01.2020 | 04:00

Christian Penalba acaba d'incorporar-se al llistat de referents de la música tradicional valenciana com a nou artista jove. Penalba és un músic nascut a l'Alcúdia (la Ribera Alta) l'any 1984, que per primer cop s'endinsa en la música folk amb la gravació del disc "Canvis".Aquest treball inclou, segons s'explica, "un repertori format per cant d'estil, jotes, fandangos, seguidilles, bolero i malaguenya." Penalba recorre amb el disc ...