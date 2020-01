Minyons de Terrassa escollirà nova junta dissabte vinent

23.01.2020 | 11:13

Minyons de Terrassa ha convocat una assemblea ordinària de la Colla per aquest dissabte, 25 de gener, a les 17.30hores. Aquesta assemblea es celebrarà al local que té aquesta Colla castellera al carrer del Teatre 4, amb la finalitat de triar la junta que es posarà al capdavant dels Minyons en aquest any 2020. Fonts de l'entitat afirmen que "només s'ha presentat una candidatura de caràcter continuista, ja que és una reedició de la junta que va portar les regnes de la Colla l'any passat. Aquesta candidatura torna a presentar com a president a Jesús Rodríguez 'Zamo' acompanyat en aquest cas per diverses vicepresidències."

Pel que fa a l'apartat de la junta tècnica, de moment no s'ha presentat cap candidatura per dirigir la Colla, després que la tècnica sortint fes balanç de la temporada passada en una assemblea que es va celebrar el passat 14 de desembre al local de la Colla. Per aquest motiu, "restarem a l'espera de la presentació d'alguna candidatura de junta tècnica més endavant."