Doctor Prats presenta un espectacle per a famílies

Redacció

23.01.2020 | 04:00

El grup Doctor Prats ha organitzat per aquest 2020 un espectacle orientat per al públic familiar que arribarà a Terrassa el pròxim mes de setembre. Així ho han anunciat ressaltant que "ja fa temps que els Doctor Prats senten la necessitat de destinar i crear un espai pels més petits i sembla que han trobat la recepta per posar remei a aquesta inquietud." El nou projecte l'han batejat com a Festribal i el presenten com alguna cosa "més ...