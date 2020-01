L'artista Pere Bellès exposa la seva Terrassa "recosida"

22.01.2020 | 04:00

Pere Bellès (Terrassa, 1965) és un artista que sempre treballa basant-se en la petjada de les persones, i d'ell mateix, sobre un territori, i ara ho ha fet en relació amb el lloc on va venir al món. Dissabte va inaugurar, a la sala Muncunill, "Terrassa, la ciutat recosida". En aquesta mostra, que es pot veure fins al 15 de març, Bellès hi presenta un conjunt de peces escultòriques per a la creació de les quals va recórrer ...