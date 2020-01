Doctor Prats engeguen un nou projecte per a públic familiar

22.01.2020 | 12:46

El grup Doctor Prats ha organitzat per aquest 2020 un espectacle orientat per al públic familiar que arribarà a Terrassa el pròxim mes de setembre. Així ho han anunciat ressaltant que "ja fa temps que els Doctor Prats senten la necessitat de destinar i crear un espai pels més petits i sembla que han trobat la recepta per posar remei a aquesta inquietud." El nou projecte l'han batejat com a Festribal i el presenten com

alguna cosa "més que un concert en un teatre. Es tracta d'un show on es convidarà a viure la música i la festa d'una manera molt especial tot repassant la trajectòria del grup i combinant factors tant escènics com artístics i musicals. Un show participatiu on els més menuts i menudes de casa en seran els protagonistes." Les entrades per als concerts al Teatre Principal de la Terrassa, el dia 20 de setembre a les 12 i a les 18 hores, ja estan a la venda al preu de 15 euros.