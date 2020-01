Litus presentarà el seu nou disc el 8 de febrer a Barcelona

21.01.2020 | 11:15

El pròxim 8 de febrer tindrà lloc a la sala Luz de Gas de Barcelona el concert de presentació del nou disc de Litus, "Hablo tu idioma pero no lo entiendo". En aquesta presentació comptarà amb el Brossa Quartet de Corda com a companys d'escenari. El músic va estrenar molt recentment un nou vídeo d'una de les cançons del disc, "Margaret Keane", gravat en directe al concert que va oferir el proppassat 19 de desembre de 2019 al Cafè Berlín de Madrid. La realització està signada per Iván Martínez Segovia.