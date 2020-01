Rodeo Rose anuncia un concert de comiat al maig

20.01.2020 | 14:18

El grup terrassenc de rock Rodeo Rose ha anunciat a través de les xarxes socials que "ens baixem dels escenaris. Encara no sabem si és un adéu definitiu, però sí que és necessari posar en ordre les nostres prioritats personals i professionals. Portar endavant un grup implica donar el 100 % i ara mateix no és possible", confessen en aquest comunicat. Per tal de "donar les gràcies a la petita gran família que ens ha acompanyat durant tots aquests anys", han organitzat un concert de comiat que tindrà lloc el 16 de maig, a The Cavern. Actualment participen a la formació Roc Calvet (veu i guitarres), Jordi Pleguezuelos (guitarres), Jaume Roig (baix) i Luís Chicote (bateria.)