Els graduats de l'ESCAC aconsegueixen set estatuetes als Gaudí

20.01.2020 | 13:40

La nit de la XII dels Premis Gaudí ha significat també la nit del reconeixement per als graduats de l'ESCAC. Aquests professionals sorgits de l'escola terrassenca de cinema s'han endut premis en les categories de Guió, Direcció, Pel·lícula en llengua no catalana, Muntatge, Direcció Artística, Direcció de Producció i Premi del Públic.

Belén Funes i Marçal Cebrián es van endur el premi de la nit per a graduats de l'ESCAC, aconseguint el Gaudí al Millor guió per "La hija de un ladrón."

Una mica més tard, la graduada Ana Pfaff es va endur el premi a Millor Muntatge per "Els dies que vindran." És el seu segon Gaudí, després d'"Estiu1993". En aquesta ocasió va compartir el guardó amb Carlos Marqués-Marcet i Óscar de Gispert.

La graduada Sylvia Steinbrecht va guanyar a continuació el premi a la Millor Direcció Artística per "Elisa y Marcela."

Més tard, el graduat Oriol Maymó es va endur el premi a Millor Direcció de Producció per "A quién a hierro mata".

D'altra banda el film "7 raons per fugir", Premi del Públic als Premis Gaudí, està produïda pel graduat Aritz Cirbián i té a Anaïs Urraca a muntatge, Laia Casanovas al so i Xavi Toll com a productor delegat, tots ells graduats i graduades. La pel·lícula va obtenir aquest guardó "després de milers de vots, i d'una intensa votació online", segons va matisar l'Acadèmia de Cinema Català, organitzadora dels guardons.

Però els premis més importants de la nit van arribar amb el reconeixement per a la "La hija de un ladrón", com premi a Millor Pel·lícula en llengua no catalana. Dirigida per Belén Funes i coescrita amb Marçal Cebrián, ha comptat amb Neus Ollé a la fotografia i amb Enrique G. Bermejo i Sergio Rueda en so, tots ells graduats.

A continuació, el film va fer el triplet obtenint el premi a Millor Direcció per Belén Funes i la seva Òpera Prima "La hija de un ladrón", premi que es va sumar als milllors Guió i Pel·lícula.