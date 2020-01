Ariadna i Nick, primers nominats d'"OT 2020"

20.01.2020 | 13:07

"Operación Triunfo 2020", el "talent show" musical d'RTVE i Gestmusic Endemol que s'emet des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, va celebrar anit la seva Gala 1, que va acabar amb els dos primers nominats d'aquesta nova edició del programa: Ariadna (Sant Joan Despí) i Nick (Barcelona).

Després que els 16 concursants actuessin per parelles, el jurat va proposar per abandonar l'Acadèmia als dos catalans, juntament amb Samantha (Beniarrés, Alacant) i Rafa (Adamuz, Còrdova). El claustre de professors va decidir salvar a l'alacantina, mentre que Rafa va ser salvat per unanimitat pels companys d'Acadèmia que ja havien creuat la passarel·la. Així doncs, Ariadna i Nick s'ho jugaran tot el proper diumenge; només un dels dos continuarà dins del programa. La decisió està en mans dels espectadors, que durant tota la setmana poden votar qui volen que se salvi.

La favorita de la nit va ser Eva (Sada-Carnoedo, La Corunya), que va poder escollir amb qui cantarà a la propera gala i va triar a Flavio.