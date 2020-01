Visita comentada i cloenda de l'exposició "Un pessebre napolità del segle XXI" al Tèxtil

18.01.2020 | 04:00

Per segon any consecutiu, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha exposat el "pessebre napolità del segle XXI", que el figurinista barceloní Josep Massagué ha anat construint a casa seva, al llarg de molts anys. Demà tindrà lloc l'acte de cloenda de la seva exposició, aquest any presentada en una gran taula rodona que ofereix la millor visibilitat, i amb la col·laboració d'alumnes del grau mitjà de ...