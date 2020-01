Tres visions d'Apol·lo per a orquestra

18.01.2020 | 04:00

L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 tancarà demà aquest primer tram de la temporada de clàssica amb un concert que es presenta sota el títol de "Tres visions d'Apol·lo." Barry Sargent és el violí i director d'aquest programa basat en "Apol·lo, déu de la música. I de l'art d'endevinar, i del sol... Les seves fletxes poden provocar malaltia i també guarició. Mostrat amb un carcaix de fletxes a l'esquena i una lira a les mans, presideix el cor de les nou muses de les arts a les quals instrueix en el seu art."

Aquest és el nexe d'un concert que inclou dues obres basades en Apol·lo i les seves muses amb "Apollon Musagete" d'Igor Stravinsky i la composició de Peter Boyer, estrenada l'any 2001, "Three Olympians." I per acabar un recull de les "Danses Gregues" escrites per Nikos Skalkottas.