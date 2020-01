Els artistes terrassencs Genny Murià i Pere Bellés inauguren exposicions

18.01.2020 | 04:00

Dues inauguracions d'artistes terrassencs coincideixen aquesta tarda. A les sis, l'escultura Genny Murià inaugura a la Casa Soler i Palet "Urns", una escultura d'acer inoxidable les peces de la qual "volen ser mostres referents de la vida viscuda". Una hora més tard, Pere Bellés presenta a la sala Muncunill "Terrassa, la ciutat recosida". Pere Bellés (Terrassa, 1965) que sovint treballa les seves obres amb elements de l'urbanisme de les ciutats, i s'ha inspirat en la filosofia zen (ha exposat al Japó) va començar a exposar al restaurant terrassenc Disbarats, a la dècada de 1990. Es va traslladar a Cadaqués l'any 2001, i feia anys que no se sabia res d'ell, a la seva ciutat natal, per la qual cosa l'anunci d'aquesta exposició a la sala Muncunill ha sorprès l'ambient artístic local. D'altra banda, la galeria Espai G d'Art farà avui a la una de la tardaun vermut de cloenda de la seva exposició col·lectiva de Nadal. Hi seran presents tots els artistes que hi han aportat obres seves.