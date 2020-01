La dama i la veu dels musicals

18.01.2020 | 04:00

Àngels Gonyalons és una cara reconeguda i premiada en el teatre musical, un dels gèneres en el que s'ha especialitzat en la interpretació com en la formació. Una ullada ràpida al seu currículum ens evoca moments compartits des de la butaca per milers d'espectadors en espectacles com "Mar i Cel", "Estan tocant la nostra cançó", "Memory". "Germans de sang", i "Sister Act". En molts d'ells ha treballat sota la direcció de Ricard Reguant i Joan Lluís Bozzo. L'actriu també ha tastat el teatre no musical en obres com "El llibertí", "Persèfone", "Víctor Català", "Un marit ideal", "Ex!" i "Acosta't".