17.01.2020 | 16:40

Per un error, els números agraciats publicats en el sorteig de la Primitiva d'aquest dijous,16 de gener, no eren els correctes. A continuació posem els que van ser agraciats:1, 12, 17, 18, 30 i 46. El número complementari ha estat el 11, mentre que el reintegrament ha estat el número 2. Per a aquest sorteig hi havia un pot de 22.900.000,00€. Associat a aquest sorteig, s'ha extret un numero del Joker, que ha estat el 7645589.