Intensa programació de grups novells a la Casa de la Música

Pamela Navarrete

17.01.2020 | 04:00

Encara estan per decidir algunes coses, però sembla que enguany la Casa de la Música de Terrassa es desvincularà de la programació de caràcter municipal Terrassa Música Moderna, en part per tal d'invertir tots els esforços als seus programes de suport a la creació.Aquests programes, a més d'incloure l'acompanyament de les bandes novells en diferents aspectes de la seva activitat (com ara la producció de directes, la ...