Albert Pintó estrena avui "Malasaña 32"

17.01.2020 | 11:56

Avui s'estrena en cinemes "Malasaña 32", una pel·lícula de terror dirigida pel graduat i professor de l'escola Albert Pintó i protagonitzada, entre altres, per Begoña Vargas, Iván Marcos i Beatriz Segura. Aquesta és la segona pel·lícula de Pintó després de "Matar a Dios" (que va signar al costat del terrassenc Caye Casas), i ha comptat amb Laia Casanovas com a dissenyadora de so i a Lionel Estivill com FX Supervisor. Tots els efectes de la pel·lícula s'han realitzat en el laboratori VFX de ESCAC STUDIO. En l'equip de so figuren Oriol Donat i Martos i Víctor Tort i en el d'efectes, Helios Jiménez Espinosa i Oriol Domènech.