16.01.2020 | 04:00

El 16 d'octubre de 1969, per un acord de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, quedava legalitzada la primera delegació d'Òmnium Cultural, a Terrassa, instal·lada al local del carrer Sant Josep, 28. L'any 2019 es va celebrar el 50è aniversari de la seu, i per cloure aquesta commemoració, s'ha programat el pròxim 22 de gener un acte al Centre Cultural on es presentarà el llibre "Òmnium Cultural i Terrassa : 50 anys ...