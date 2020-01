El Niño de Elche, a l'Auditori el 14 de febrer

P.N.

16.01.2020 | 04:00

El Niño de Elche serà un dels protagonistes de la programació de l'Auditori Municipal, un artista que per primera vegada ha posat d'acord els cicles municipals Terrassa Música Clàssica i Terrassa Música Moderna, segons anticipen els seus programadors. El concert tindrà lloc el divendres 14 de febrer. El preu de les entrades és de 15 euros, i ja es poden adquirir via Entrápolis.El músic es considera com un "rupturista ...