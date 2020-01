El Niño de Elche presentarà el seu nou disc a l'Auditori Municipal

15.01.2020 | 12:42

El Niño de Elche serà un dels protagonistes de la programació de l'Auditori Municipal, un artista que per primera vegada ha posat d'acord els cicles municipals Terrassa Música Clàssica i Terrassa Música Moderna. El músic es considera com un "rupturista inclassificable, canta perquè vol, el que vol i com vol perquè en sap i perquè que pot." Es tracta, a més, d'un "artista multidisciplinari, que deixa la porta oberta perquè l'art, la polèmica, el cant, la crítica, la reflexió i el joc entrin i surtin." El Niño de Elche acaba de publicar el seu nou disc, "Colombiana", produït per Eblis Alvarez (Meridian Brothers) que presenta "amb una proposta escènica impactant i una rítmica nova en el seu imaginari", s'assegura al text de presentació del concert. El concert tindrà lloc el divendres 14 de febrer. El preu de les entrades és de 15 euros, i ja es poden adquirir via Entrápolis.

D'altra banda, la programació de Terrassa Música Moderna portarà a la Nova Jazz Cava, el 2 de febrer, el concert de Ferran Palau + Marina Herlop. En aquest cas, presentaran "Kevin" (Hidden Track Records, 2019), el quart disc en solitari del músic terrassenc. En aquest cas el preu de les localitats anticipades és de 10 euros, i ja es poden adquirir al web de la sala.