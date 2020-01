Castellers faran divendres el primer assaig

15.01.2020 | 04:00

La colla Castellers de Terrassa dóna per acabades les vacances i demà passat, a dos quarts de nou del vespre, farà el seu primer assaig de l'any. Un 2020 que els blau turquesa es plantegen com "un any de reptes" per ser l'any del seu 40è aniversari. Pel pròxim dia 25 han convocat la seva assemblea general ordinària, en la que faran la valoració de la passada temporada, i s'escolliran les juntes de govern per aquest. L'endemà, Castellers de Terrassa faran la primera actuació de l'any, com sempre a la Mitja Marató.