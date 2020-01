Un calendari especial pels 110 anys del CET

15.01.2020 | 04:00

Aquest any, el Centre Excursionista de Terrassa en fa 110, i l'aniversari ha motivat l'edició d'un calendari commemoratiu. Totes les seves imatges són fotografies històriques de l'entitat, i estan acompanyades de textos informatius sobre com i quan van ser fetes, i en quin context. "L' esperit del CET. Dotze històries dels seus inicis" és el títol d'aquest calendari, que també té un format especial, per la qual cosa no pot ser enviar per correu, i els socis han de recollir-lo a la secretaria de l'entitat.