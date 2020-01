Una nit de gresca, Quinto i Beatles

Santi Palos

14.01.2020 | 04:00

Passaven uns quants minuts de les nou de la nit, i la "Gresca final del Quinto" estava a punt de començar. Totes les cadires plenes al bar i als dos espais adjunts del Social i tots els assistents amb els cartons, les guixes i l'atenció preparades. De sobte, les llums s'apaguen, sona la cançó "Let it be" i apareixen els Beatles, és a dir, quatre nanos disfressats i que els imiten amb unes petites guitarres de joguina. La gent s'aixeca, mou ...