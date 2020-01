Debat entorn de "El coloquio de las perras"

14.01.2020 | 04:00

La llibreria Synusia (al carrer de Montserrat, 136) acull avui, a partir de les set de la tarda, un debat entorn del llibre "El coloquio de las perras", de Luna Miguel. Aquest llibre es presenta com "un homenatge a les escriptores hispanoparlants que van haver d'enfrontar-se a tota mena d'obstacles per a escriure", s'explica. Eren escriptores populars com Elena Garro, Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik o d'altres menys conegudes com Alcira Soust Scaffo.

Per a la presentació han estat convidades Almudena Almagro (escriptora i presidenta de l'associació "Amunt dona, creant realitats"); Katiuscia Darici (professora associada de literatura espanyola a la Universitat de Verona); Toritaka Tokumei (escriptora i professora de literatura i teoria de la literatura); Cristina Redondo (escriptora) i Isabel Marqués (Síndica de Greuges de l'Ajuntament).