13.01.2020 | 12:19

Justo Molinero y Los Descastaos presentarà el pròxim 7 de març "La tercera juventud", una nova proposta inspirada en el format del vodevil i produïda per Radio TeleTaxi, En aquest nou muntatge el conegut professional radiofònic protagonitzarà una història ambientada en "una residència on els residents no són de la tercera edat ... Estan vivint la seva tercera joventut." L'espectacle està escrit per José Cedena i participarà com artista convidat Jonathan Santiago.