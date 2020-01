Els nous llenguatges teatrals s'estrenen al Premi Ciutat de Terrassa

Santi Palos

11.01.2020 | 04:00

S'acaba el cicle nadalenc, i com cada any arrenca la programació del Premi Ciutat de Terrassa de teatre. El concurs organitzat pel Casal de Sant Pere, un dels més prestigiosos de Catalunya, també un dels més longeus, començarà diumenge vinent la seva edició número 46. Una edició que, si bé manté intactes les seves característiques -tretze funcions, una fora de concurs, els diumenges a les sis de la tarda, els mateixos premis-, no deixa de ser la primera d'una nova etapa pel fet d'estrenar ...