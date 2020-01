11.01.2020 | 04:00

El cinquanta aniversari del disc "Abbey Road" ha fet que el Social tries els Beatles com a tema de la "Gresca final" del Quinto d'aquest any. Es desenvoluparà avui, des de les nou i durant quatre hores en què el grup de teatre de l'entitat farà diverses animacions sota el títol "Let's Quinto Beat". Com sempre, hi haurà premis especials, com ara samarretes firmades per Messi i Ricky Puig, una televisió, un patinet elèctric o sopars.