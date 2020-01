Conferència de Francesc Ristol al Cultural 

11.01.2020 | 04:00

Aquest pròxim dilluns, a les 19 hores, Francesc Ristol parlarà de les teràpies assistides amb animals dins el cicle de conferències "90 minuts per viure" del Centre Cultural Terrassa. La conferència es titula "Què ens ofereix el vincle humà animal? Fins on podem arribar?", i en ella aquest expert en teràpia assistida amb animals, mostrarà com "els animals tenen atributs i qualitats úniques que proporcionen beneficis en el pla físic, psicològic i social de la persona, potenciant una millor qualitat de vida'", segons explica. Des del seu punt de vista "les intervencions assistides amb animals milloren el benestar de les persones."