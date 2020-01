Tots els constructors dels pessebres oficials

Santi Palos

10.01.2020 | 04:00

El butlletí que l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa publica cada Nadal és una petita joia que, per la seva edició tan acurada (paper de qualitat, fotografies a color, articles i cròniques de les activitats de l'any que s'acaba) és esperada, llegida i col·leccionada per tots els aficionats de l'àmbit. Aquest any la seva sortida s'ha retardat una mica, però el número -el 77- porta un "regal" per a tots els interessats en la història i les dades del pessebrisme a Terrassa: la relació ...