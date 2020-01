L' Ateneu visita les "pedres de la memòria"

10.01.2020 | 04:00

A Sabadell, l'ajuntament i el Memorial Democràtic de Catalunya han anat col·locant, davant dels domicilis en què van néixer o viure sabadellencs que, en el marc de la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial (1936-1945), van ser deportats als camps de concentració nazis, les llambordes "Stolpersteine". El Grup Cultural de l'Ateneu Terrassenc farà diumenge un itinerari, guiat per Ferran Peña, per aquestes "pedres de la memòria" que volen fixar d'aquesta manera el testimoni i el record de l'Holocaust. Començarà a les onze del matí, al Museu d'Història de Sabadell (c/Sant Antoni, 13). No cal inscripció.

Amb aquesta sortida, l'Ateneu Terrassenc reprèn la programació d'activitats. Dilluns a les 7.30 de la tarda, l'entitat acollirà la presentació a la ciutat del llibre "Molta terra catalana a l'Habana", de Josep Maria Torné, sobre la petja dels catalans a la capital de Cuba. En parlaran l'autor i l'escriptor terrassenc Vicenç Villatoro.