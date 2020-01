10.01.2020 | 04:00

La llibreria Synusia ha organitzat per demà dissabte, a les 12 hores, una conversa a dues bandes on es parlarà "de guerres culturals i d'ideologies polítiques que es disputen una hegemonia: la d'establir, mitjançant l'ús de diferents expressions culturals, quins valors comuns representen millor la nostra societat", expliquen els organitzadors. Aquesta conversa estarà protagonitzada per l'escriptor Francisco Jota-Pérez, ...